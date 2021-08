Il borsino del calciomercato - Tre annunci per completare portieri e centrali, due nomi caldi in uscita

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi giorno per giorno in quest'estate di profondo cambiamento

Dall'ufficialità di Juan Jesus, svincolato, per completare il pacchetto dei centrali difensivi, alle due di quest'oggi per definire il pacchetto dei portieri. Torna dal Bari Davide Marfella, classe '99 prodotto del settore giovanile, e prende il posto di Contini, passato al Crotone in B in prestito per ritrovare continuità e completare il suo percorso.

Sfumato Emerson Palmieri, passato al Lione che pagherà 1mln di prestito e soprattutto l'intero stipendio da 4mln, non ci sono affari particolarmente caldi in entrata, a causa anche delle uscite monetizzate che - per scelta o per la crisi internazionale - sono inesistenti ad eccezione di Tutino per 6mln. Il Napoli attende evidentemente di capire quale sarà il futuro di Manolas e quali risorse avrà in cassa (nell'eventualità i nomi sono quelli di Rugani, Mustafi o di Senesi che però ha una valutazione maggiore), ma anche quello di Ounas, valutato non meno di 14-15mln di euro, prima di affondare per terzino sinistro e centrocampista centrale.

Resta da fare ancora un lavoro importante per le uscite minori, risparmiando stipendi e assicurando continuità ad alcuni giovani: i prossimi dovrebbero essere Gaetano e Zedadka alla Cremonese, ma poi si dovrà trovare una soluzione per Machach e decidere il futuro di Zanoli per non rallentare la sua crescita dopo le ottime cose fatte vedere in C e nel pre-campionato.

IN ENTRATA

Juan Jesus 100% (svincolato)

Marfella 100% (in prestito, Bari)

Rugani 5% (Juventus)

Mustafi 5% (svincolato)

Berge 5% (Sheffield)

Mandava 5% (Lille)

Tsimikas 5% (Liverpool)

Camara 5% (Olympiacos)

Koopmeiners 5% (AZ)

Senesi 5% (Feyenoord)

Vecino 5% (Inter)



IN USCITA

Hysaj 100% (svincolato)

Maksimovic 100% (svincolato)

Bakayoko 100% (fine prestito)

Candellone 100 (in prestito, Sudtirol)

Sgarbi 100% (in prestito, Legnago)

Labriola 100% (in prestito, Taranto)

Zerbin 100% (in prestito, Frosinone)

Ferrari 100% (prestito con obbligo condizionato, Pescara)

D'Ursi 100% (prestito con obbligo condizionato, Pescara)

Ciciretti 100% (a titolo definitivo, Pordenone)

Folorunsho 100% (in prestito, Pordenone)

Russo 100% (in prestito, Messina)

Tutino 100% (prestito con obbligo, Parma)

Luperto 100% (in prestito, Empoli)

Contini 100% (in prestito, Crotone)

Mezzoni 99% (in prestito)

Machach 99%

Costa 99%

Zedadka 99% (in prestito, Cremonese)

Gaetano 99% (in prestito, Cremonese)

Zanoli 70% (in prestito)

Ounas 40%

Manolas 30% (a titolo definitivo, Olympiacos)

Ospina 5%

Koulibaly 5%

Insigne 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella*

DIFESA: Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Malcuit, Zanoli*, Juan Jesus

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Gaetano*, Palmiero*

ATTACCO: Insigne*, Mertens, Lozano, Politano, Petagna, Osimhen, Ounas, Zedadka*, Machach

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2026 - Di Lorenzo, Zanoli, Gaetano

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna, Zielinski, Folorunsho

2023 - Younes, Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione), Luperto, Palmiero

2022 - Ghoulam, Insigne, Ospina, Malcuit, Mertens, Ounas, Juan Jesus (+1 opzione)

