Il borsino del mercato - Doppio regalo per Gattuso, uscite minori e manovre già per l'estate

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 12 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Ci eravamo lasciati in estate con quasi 50 trasferimenti tra entrate ed uscite (clicca qui). Ed ora ripartiamo con il borsino versione invernale per una sessione che, rispetto al passato, porta il Napoli ad operare diversi movimenti, addirittura per l'undici titolare, viste le difficoltà avute, il cambio di allenatore e modulo di gioco.

Doppio regalo per Gennaro Gattuso nel giorno del suo 42esimo compleanno. Il Napoli ha dato un impulso fortissimo al mercato per mettere a disposizione del tecnico almeno uno dei due rinforzi programmati per la mediana già per la gara contro la Lazio. Il ds Giuntoli ha lavorato sotto traccia e, solo ad operazione ultimata, è trapelato l'arrivo a Roma per le visite mediche - questa mattina, poi le firme in Filmauro - di Diego Demme, centrocampista classe '91 e punto fermo del Lipsia capolista in Bundesliga. Il tedesco ha fatto pressione sul proprio club per il trasferimento in azzurro, coronando così finalmente il suo sogno - e della famiglia, a partire dal papà tifoso del Napoli e pazzo di Maradona, per questo il nome Diego - dopo le tante dichiarazioni di questi anni, sin dall'incrocio in Europa League al San Paolo e le tante vacanze estive ed invernali trascorse nella città partenopea. 10mln di euro più 2 di bonus per strapparlo al Lipsia, sfruttando anche la mentalità del club tedesco di non opporsi alle offerte dei giocatori non più giovanissimi, reinvestendo poi sui migliori Under 23.

Un rinforzo necessario per dare un senso al 4-3-3 di Gattuso, finora limitato a soltanto quattro centrocampisti e senza elementi di contenimento, vista la rosa costruita per il 4-4-2 del predecessore e sull'idea di un calcio offensivo con soltanto mezzali in mediana. Per questo il Napoli non s'è fermato: in serata ha sbloccato anche l'arrivo di Stanislav Lobotka, aumentando i bonus all'offerta di 20mln di euro e con gli ultimi dettagli da risolvere nelle prossime ore sulle modalità di pagamento. Il Celta ha anche trovato un sostituto e l'affare è quindi avviato alla conclusione, per la soddisfazione dello slovacco che da settimane forza il trasferimento. Una nuova coppia di vertici bassi, quindi, visto che Gattuso lavora con due giocatori per ogni ruolo e Allan e Fabian (che si alternerà con Zielinski) che agiranno esclusivamente da mezzali senza più snaturarsi. Il doppio arrivo libera anche Gianluca Gaetano, talento classe 2000 che ha esordito in Champions ma che non ha trovato minutaggio, atteso da un'avventura in prestito, probabilmente in B dove è richiesto un po' da tutti dopo le meraviglie fatte vedere in Primavera.

Il mercato azzurro però potrebbe non finire qui: col passaggio al 4-3-3 Gattuso ha tre punte per un solo posto centrale e la terza scelta, ovvero Llorente, potrebbe essere sacrificata, magari cogliendo un'occasione per un esterno offensivo che possa giocare a destra col mancino, il classico piede invertite alla Suso. Un tentativo verrà fatto per Politano, occasione di mercato visto che non ha collocazione nel 3-5-2 di Conte. La società si guarderà intorno anche per una soluzione sulle corsie difensive visto che Ghoulam non dà garanzie ed il solo Mario Rui non basta a sinistra e Gattuso rischia di dover continuare ad adattare a sinistra Di Lorenzo, Hysaj o Luperto con risultati modesti. Per Gattuso l'algerino rientrerà in gruppo questa settimana e quindi prima si valuteranno le sue condizioni, anche perché l'addio è complesso per la lunga inattività e lo stipendio pesante.

In uscita Lorenzo Tonelli quest'oggi firmerà per il ritorno alla Sampdoria mentre Amato Ciciretti si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto condizionato all'Empoli, insieme a Gennaro Tutino in uscita dal Verona dove non ha avuto spazio. Valigia pronta anche per Amin Younes, chiuso ulteriormente col passaggio al 4-3-3 che riduce di un posto i ruoli offensivi rispetto al 4-4-2 di Ancelotti che in realtà era spesso un 4-2-4. Poi si proverà a risolvere di nuovo quelle situazioni che si trascinano già dall'estate. A partire da Elseid Hysaj, dopo l'affare sfumato a fine mercato estivo col Valencia, anche perché non c'è la volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 mentre per Allan, così come Milik, Zielinski e Maksimovic, è pronto il rinnovo.

E' già iniziata dunque la rivoluzione che verrà definita a tutti gli effetti in estate, quando andranno via elementi in scadenza, altri a fine ciclo e probabilmente qualche pilastro di questi anni che ha richieste irrinunciabili. In questo senso il Napoli già si muove: ieri nuovi contatti con l'agente di Sofyan Amrabat, classe '96 del Verona per cercare di sbloccare l'accordo sulla durata del contratto. Un'operazione complessiva da circa 30mln di euro che comprende anche Amir Rrahmani, difensore classe '94 con cui è tutto fatto con l'affare formalizzato ma che verrà annunciato a luglio. Per il 2000 Kumbulla, invece, concorrenza più ampia e bisognerà attendere le scelte del club gialloblù dei prossimi mesi.

IN ENTRATA

Rrahmani 99% (per giugno, Verona)

Demme 99% (Lipsia)

Lobotka 80% (Celta Vigo)

Amrabat 40% (per giugno, Verona)

Politano 20% (Inter)

Koutris 5% (Olympiacos)

Ricardo Rodriguez 5% (Milan)

Kumbulla 5% (Verona)

IN USCITA

Tutino 99% (in prestito)

Tonelli 99%

Gaetano 90% (in prestito)

Younes 80%

Hysaj 40%

Ghoulam 40%

Llorente 30%

Mertens 10%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Tonelli, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Gaetano*, Elmas**

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Younes, Lozano, Llorente

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio '97)