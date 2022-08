Il borsino del mercato - Un giovedì folle: un annuncio, due colpi a Villa Stuart e l'attesa per il quarto

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli

La giornata di ieri resterà probabilmente a lungo nella memoria dei tifosi del Napoli. Sono state infatti le ore più movimentate senza dubbio di tutta l'era De Laurentiis con un annuncio, due giocatori a Villa Stuart che si sono dati il cambio ed i contatti caldissimi per chiudere anche la quarta operazione. Un qualcosa più unico che raro per una società che solitamente ha tempi piuttosto lunghi a livello burocratico per la contrattualistica anche ad accordi già trovati.

In mattinata è arrivato l'annuncio di Simeone, arrivato come consuetudine prima da De Laurentiis e poi dai canali ufficiali del club. L'argentino ha così potuto allenarsi con i compagni ed esprimere anche la propria soddisfazione sui social: "Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certe strade siano destinate ad unirsi... Forza Napoli Sempre!", il messaggio dell'ex Verona che ha voluto il Napoli a tutti i costi, attendendo per mesi l'addio di Petagna.

Dopo pranzo alle visite mediche s'è presentato Tanguy Ndombele, arrivato dal Tottenham per 1mln di euro di prestito oneroso e circa 30mln di diritto di riscatto. Dandosi poi il cambio virtualmente con Giacomo Raspadori, chiuso mercoledì in tarda serata ed arrivato intorno alle 18 nella clinica romana e felicissimo di concedersi ai tifosi presenti a caccia di un selfie. Un affare (per il futuro ed anche l'immediato) da 5mln di prestito, 25 di obbligo e 5 di bonus (3 legati alla Champions e 2 a gol e assist) che permetterà a Spalletti di avere un'alternativa in più in attacco nel 4-3-3 o un titolare nel 4-2-3-1.

Gli ultimi colpi hanno portato l'ambiente a passare dalla depressione ad una rinnovata fiducia (come testimoniano i biglietti per il Monza polverizzati in poche ore), ma la conclusione migliore sarebbe risolvere anche la questione portiere dopo un lungo girovagare a caccia di un profilo internazionale (sfiduciando pubblicamente Meret). Il Napoli è fiducioso di poter definire l'arrivo di Keylor Navas (possibile un triennale a 4,5mln di euro, che scenderebbero al lordo col decreto crescita) ma serve prima la risoluzione (e relativa buonuscita) dal PSG.

Operazioni minori - Ceduto Contini in prestito alla Sampdoria, il terzo portiere sarà ancora Marfella. Giuntoli deve ancora cedere diversi esuberi, a partire da D'Ursi e Palmiero che hanno richieste in B oltre a giocatori aggregati al gruppo come Zedadka, Costanzo (c'è l'Alessandria) ed anche Ounas, in scadenza a giugno. Da valutare invece il futuro di Gaetano (c'è sempre la Cremonese alla finestra) e Zerbin che è stato il giocatore tra quelli rientrati che più s'è messo in evidenza.

IN ENTRATA

Juan Jesus 100% (rinnovo)

Anguissa 100% (riscatto, Fulham)

Olivera 100% (a titolo definitivo, Getafe)

Kvaratskhelia 100% (a titolo definitivo, Dinamo Batumi)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, Brighton)

Kim Min-jae 100% (a titolo definitivo, Fenerbahce)

Sirigu 100% (parametro zero)

Simeone 100% (prestito con obbligo condizionato)

Raspadori 99%

Ndombele 99%

Navas 60%

Kepa 5%

Nandez 5%



IN USCITA

Insigne 100% (svincolato)

Ghoulam 100% (svincolato)

Malcuit 100% (svincolato)

Ospina 100% (svincolato)

Mertens 100% (svincolato)

Tuanzebe 100% (fine prestito)

Machach 100% (a titolo definitivo, Ionikosi)

Labriola 100% (in prestito, Taranto)

Cioffi 100% (in prestito, Pontedera)

Sgarbi 100% (in prestito, Renate)

Mezzoni 100% (in prestito, Ancona)

Vergara 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Coli Saco 100% (in prestito, Pro Vercelli)

D'Agostino 100% (in prestito, Juve Stabia)

Koulibaly 100% (a titolo definitivo, Chelsea)

Luperto 100% (prestito con obbligo, Empoli)

Ferrari 100% (a titolo definitivo, Vicenza)

Folorunsho 100% (in prestito, Bari)

Contini 100% (in prestito, Sampdoria)

Petagna 100% (in prestito con obbligo condizionato, Monza)

Fabian 99%

Costanzo 99%

Zedadka 95% (in prestito)

Palmiero 95% (in prestito)

Ounas 60%

Gaetano 40%

Elmas 30%

Zerbin 20%

Demme 10%

Politano 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Marfella*, Sirigu

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Kim

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano*

ATTACCO: Lozano, Politano, Osimhen, Ounas, Zerbin, Kvaratskhelia, Simeone

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2027 - Olivera, Ostigard

2026 - Di Lorenzo, Zanoli, Gaetano, Anguissa

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini, Zerbin, Kim (+2)

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Zielinski

2023 - Fabian, Meret, Ounas, Juan Jesus, Sirigu

