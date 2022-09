Il borsino (finale) del calciomercato - L'attesa rivoluzione tagliando ingaggi ed età media

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli

Il mercato estivo del Napoli s'è chiuso con Palmiero a titolo definitivo al Pescara, Ambrosino in prestito al Como ed Adam Ounas al Lille, per 3mln di euro più 2 di bonus e un 40% sulla futura rivendita. L'estate azzurra verrà ricordata come quella della rivoluzione in cui la società di De Laurentiis ha tagliato il monte stipendi e riongiovanito la rosa senza aver (almeno apperentemente, sulla carta) abbassato il livello qualitativo. Il Napoli s'è ritrovato obbligato a monetizzare dai giocatori avviati allo svincolo, incassando 40mln di euro da Koulibaly e circa 23 da Fabian Ruiz, finanziando così una parte degli investimenti insieme alle risorse liberate dagli ingaggi pesanti di elementi come Insigne, Mertens, Ghoulam ed Ospina.

PORTIERE E DIFESA - Non è riuscito il colpaccio Navas, ma è arrivato un profilo esperto come Sirigu e almeno per ora la titolarità a Meret che quindi potrebbe anche rinnovare il contratto. In difesa il Napoli s'è mosso in anticipo con Olivera, consapevole dell'addio di Ghoulam e dell'ingaggio pesante liberato, mentre il tentativo disperato per il rinnovo di Koulibaly è naufragato a Dimaro ma Kim è arrivato comunque in maniera tempestiva. Ostigard è il colpo invece per presente e soprattutto futuro al posto di Tuanzebe, partito per fine prestito senza mai convincere.

CENTROCAMPO - In mediana non c'è stato nulla da fare per il rinnovo di Fabian Ruiz, proiettato ai super-ingaggi da svincolato, ma il Napoli è riuscito a chiudere un'operazione conveniente per 23mln di euro col PSG. Al suo posto, almeno numericamente e non per caratteristiche, Ndombele, in prestito quasi gratuito con diritto di riscatto a 30mln di euro, oltre al ritorno di Gaetano.

ATTACCO - Tanti i movimenti: via Insigne e Mertens risparmiando circa 20mln lordi e Petagna (per 2,5mln di prestito e circa 12,5 tra bonus e riscatto); dentro, invece, annunciandolo prima ancora dell'apertura delle contrattazioni Kvaratskhelia per 10mln di euro da dividere tra i suoi tre precedenti club, Simeone dal Verona (per 3mln di prestito e 15 di riscatto) dopo una lunga attesa, ed infine Raspadori per 5mln di euro di prestito, 25mln di riscatto ed altri 5 di bonus tra Champions e gol/assist. Nonostante le dichiarazioni di inizio estate, non sono arrivate offerte all'altezza per Politano che è dunque rimasto in rosa. Nel gruppo è rimasto anche il rientrante Zerbin, apprezzato da Spalletti per la duttilità nel giocare su entrambe le corsie e da terzino di spinta.

IN ENTRATA

Juan Jesus 100% (rinnovo)

Anguissa 100% (riscatto, Fulham)

Olivera 100% (a titolo definitivo, Getafe)

Kvaratskhelia 100% (a titolo definitivo, Dinamo Batumi)

Ostigard 100% (a titolo definitivo, Brighton)

Kim Min-jae 100% (a titolo definitivo, Fenerbahce)

Sirigu 100% (parametro zero)

Simeone 100% (prestito con obbligo condizionato)

Raspadori 100% (a titolo definitivo, Sassuolo)

Ndombele 100% (in prestito con diritto di riscatto, Tottenham)

Obaretin 100% (a titolo definitivo, Milan)

Rossi 100% (a titolo definitivo, Milan)



IN USCITA

Insigne 100% (svincolato)

Ghoulam 100% (svincolato)

Malcuit 100% (svincolato)

Ospina 100% (svincolato)

Mertens 100% (svincolato)

Tuanzebe 100% (fine prestito)

Machach 100% (a titolo definitivo, Ionikosi)

Labriola 100% (in prestito, Taranto)

Cioffi 100% (in prestito, Pontedera)

Sgarbi 100% (in prestito, Renate)

Mezzoni 100% (in prestito, Ancona)

Vergara 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Coli Saco 100% (in prestito, Pro Vercelli)

D'Agostino 100% (in prestito, Juve Stabia)

Koulibaly 100% (a titolo definitivo, Chelsea)

Luperto 100% (prestito con obbligo, Empoli)

Ferrari 100% (a titolo definitivo, Vicenza)

Folorunsho 100% (in prestito, Bari)

Contini 100% (in prestito, Sampdoria)

Petagna 100% (in prestito con obbligo condizionato, Monza)

Fabian 100% (a titolo definitivo, Psg)

Costanzo 100% (in prestito, Alessandria)

Palmiero 100% (a titolo definitivo, Pescara)

Costa 100% (in prestito, Foggia)

Ounas 100% (a titolo definitivo, Lille)

Ambrosino 100% (in prestito, Como)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Sirigu, Marfella

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Kim

CENTROCAMPO: Zielinski, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano, Ndombele

ATTACCO: Lozano, Politano, Osimhen, Zerbin, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2027 - Olivera, Ostigard, Simeone, Raspadori

2026 - Di Lorenzo, Zanoli, Gaetano, Anguissa

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini, Lobotka, Zerbin, Kim (+2)

2024 - Lozano, Demme, Politano, Rrahmani, Zielinski

2023 - Meret, Juan Jesus, Sirigu

