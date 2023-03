Il Borussia Dortmund piomba su Kadioglu: anche il Napoli sulle tracce del turco

Ferdi Kadioglu è uno dei nomi nuovi del calcio turco.

Ferdi Kadioglu è uno dei nomi nuovi del calcio turco. L'esterno del Fenerbahce sta disputando una grande stagione (1 gol e 3 assist da terzino) e le sue prestazioni hanno catturato l'attenzione di diversi club. In Italia lo seguono Milan e Napoli, in Inghilterra il Brighton di De Zerbi; come riporta Milliyet, c'è anche il Borussia Dortmund, che vorrebbe anticipare la concorrenza.