Il Cagliari su Rog: incontro con l'agente, si tratta per il prestito con diritto. Le cifre

Il Cagliari vuole portare in rossoblù Marko Rog. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui Rog non rientra nei piani di Ancelotti e saluterà nuovamente gli azzurri, stavolta probabilmente in prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. L’ingaggio da 1,5 milioni potrebbe rappresentare un problema per il Cagliari ma il Napoli potrebbe pagarne una parte. Ieri c’è stato un incontro tra l'agente del giocatore e il direttore sportivo Carli e le parti si rivedranno nei prossimi giorni. Rog sembrerebbe intenzionato ad accettare la destinazione