Il capitano della Primavera Barba lascia Napoli: accordo con un club di Serie C

Il capitano del Napoli Primavera Benedetto Barba si appresta a lasciare la città partenopea per mettersi in gioco in Serie C. Il centrale difensivo classe 2003, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è infatti in procinto di sbarcare al Renate con cui ha trovato un accordo per i prossimi due anni. Barba in questi anni ha collezionato 70 presenze con la Primavera azzurra venendo anche aggregato alla prima squadra con cui ha giocato quattro gare durante la tournée dello scorso novembre