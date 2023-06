Il Chelsea mette Koulibaly sul mercato: Pochettino non lo vuole, sarà un'occasione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Kalidou Koulibaly non rientra più nei piani del Chelsea. Come riportato dal portale Relevo, l'ex Napoli non piace a Mauricio Pochettino e per questo è sul mercato. E' un addio certo - si legge - con l'Inter in prima fila, anche se andrebbe trovata una formula alternativa al titolo definitivo.