Il City molla Koulibaly? Per la Gazzetta pensa a Skriniar che non è più incedibile

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe non essere all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il difensore ha attraversato una stagione difficile anche a causa del passaggio alla difesa a tre e se dovesse arrivare un'offerta all'altezza da parte del Manchester City i nerazzurri potrebbero ascoltarla, anche per poter poi avere a disposizione fondi importanti per la ricostruzione della squadra in vista della prossima stagione.