Il colpo a sorpresa che avvicina Amrabat al Napoli

Se è vero, com'è vero, perché l'ha confermato lo stesso calciatore, che Koopmeiners si sta avvicinando all'Atalanta, allora il Napoli ha una rivale in meno nella corsa ad Amrabat della Fiorentina. Proprio l'ex Verona può diventare tra lunedì e martedì il colpo per la mediana. Il calciatore, d'altronde, è in uscita dai viola, che hanno preso anche Torreira, e sa di dover ripartire altrove. Magari proprio dal Napoli. Certo andrà trovata la formula giusta, al momento la società azzurra propone solo prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime 48 ore del mercato tutto potrà accadere. E si sta defilando la rivale più pericolosa...