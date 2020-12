Il colpo che serve a gennaio non è un terzino sinistro

Gennaio si avvicina e presto si aprirà il mercato. Per Gattuso, dato che il calcio è in crisi, l'organico va bene così. Ma è chiaro che qualcosa dalla società si aspetta. I rumors parlano di un terzino sinistro, il sogno è Emerson Palmieri, ma il Napoli, in realtà, avrebbe bisogno di un altro calciatore: un esterno sinistro d'attacco. Oggi, in organico, il vero sostituto di Insigne è Elmas, una mezzala adattata ad ala sinistra. C'è stato lui a sostituirlo tutte le volte che il capitano è mancato. Certo, volendo può giocare in quel ruolo anche Lozano, ma poi a destra resterebbe solo Politano. Per questo, numericamente, servirebbe un altro giocatore a sinistra per completare l'organico. Idee? Gomez dell'Atalanta o Boga del Sassuolo. Ma il primo è promesso sposo delle milanesi e il secondo difficilmente, a gennaio, lascerà i neroverdi. Salvo offerte irrinunciabili.