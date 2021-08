Il doppio motivo per cui ADL dirà no a Sanchez

L'Inter ha offerto 15 milioni più il cartellino di Sanchez al Napoli per avere Insigne. De Laurentiis rifiuterà questa offerta. Il cileno è fuori dai parametri per due motivi: guadagna 7 milioni a stagione ed è spesso vittima di infortuni. Ma i nerazzurri non si arrendono e faranno una nuova proposta al club azzurro.