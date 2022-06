Il dubbio di Meret mentre firma il rinnovo

Meret ha sempre posto come condizione per restare la piena fiducia di società allenatore

Alex Meret ha sempre posto come condizione per restare la piena fiducia di società allenatore. Chissà cosa penserà dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Il Napoli ha aspettato Ospina proponendogli il rinnovo, il colombiano non ha risposto, ecco la conferma di Meret. Fiducia totale, sì, ma solo in parte. Certo, l'arrivo eventuale di Sirigu potrebbe essere uno stimolo, trattandosi di un esperto dodicesimo, ma ancora una volta, in attesa di scoprire come andrà a finire, il Napoli dimostrerà che Meret lo ritiene il futuro...ma solo perché altri, Ospina, non hanno accettato di restare.