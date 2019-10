Il Fatto Quotidiano denuncia: "Illegale l'elezione di Miccichè! Schede mai aperte, blitz di Malagò-Agnelli"

L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano spiega nel dettaglio cos'accadde durante l'elezione di Miccichè a presidente della Lega Calcio. Secondo il quotidiano, dato che i suoi conflitti d'interesse non lo rendevano eleggibile, Malagò cambiò lo statuto con una modifica ad personam per consentirne la nomina purché a voto unanime. A fine dibattito il presidente della Juve Agnelli, col sostegno di Malagò, propose l'elezione di Micciché per acclamazione. Ma non si poteva fare perché "contro le reogle". Al momento dello scrutinio Baldissoni, vice presidente della Roma, ripropone la nomina del candidato per voto palese con schede mai aperte. Così Malagò dichiara Micciché nuovo presidente e ordina che le schede non vengano mai scrutinate ma sigillate in cassaforte. "Tutto nella più aperta illegalità" scrive il quotidiano.