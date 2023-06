Il Fenerbahce fa sul serio per Orsolini (seguito anche dal Napoli): c'è l'offerta, le cifre

TuttoNapoli.net

Il Fenerbahce prova a spingere sull'acceleratore per arrivare a Riccardo Orsolini, secondo gazzetta.it. Il club turco nelle ultime ore ha messo sul piatto un'offerta da 9 milioni di euro per l'attaccante col contratto in scadenza nel 2024 che piace anche a diversi club italiani fra cui Fiorentina, Juventus, Napoli e Lazio. Fredda per il momento la risposta dei rossoblù che per il suo cartellino chiedono una cifra fra i 13 ed i 15 milioni.