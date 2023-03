Il Flamengo fa sul serio per Angelo Gabriel: sulla stellina brasiliana 2004 c’è anche il Napoli

Milan e Napoli sono sulle sue tracce da tempo ma l'esterno Angelo Gabriel Borges Damaceno potrebbe restare in Brasile.

Milan e Napoli sono sulle sue tracce da tempo ma l'esterno Angelo Gabriel Borges Damaceno potrebbe restare in Brasile. Il 18enne esterno offensivo, che è diventato il più giovane giocatore a segnare in Copa Libertadores con la maglia del Santos (superando Pelé e Neymar), è finito anche nel mirino del Flamengo, che è pronto a offrire 14 milioni di euro. Come riporta Globo Esporte, il Santos vorrebbe mantenere una percentuale alta sulla futura rivendita.