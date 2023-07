Il Frosinone si rinforza in vista del 1° turno col Napoli: 3 in arrivo dal Sassuolo e un altro è in forse

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha parlato durante il programma SiCafé, del mercato del Sassuolo e della mega operazione col Frosinone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha parlato durante il programma SiCafé, del mercato del Sassuolo e della mega operazione che coinvolgerà Sassuolo e Frosinone, visto l'ottimo rapporto tra Angelozzi e Carnevali: "Al Frosinone, non conosco le formule, ma andranno Turati, Marchizza e Harroui. Nella trattativa c'è anche Defrel, ma ancora è in Stand-by, c'è da convincere il ragazzo. Mentre per quanto riguarda la sponda neroverde, arriverà Boloca".