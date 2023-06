Il Frosinone vicino al suo Kvaratskhelia: in arrivo Kvernadze dalla Dinamo Batumi

Il suo nome era circolato in ottica Frosinone già nei mesi scorsi e ora, secondo il Corriere dello Sport, i tempi potrebbero essere maturi.

Il suo nome era circolato in ottica Frosinone già nei mesi scorsi e ora, secondo il Corriere dello Sport, i tempi potrebbero essere maturi. Aspettando l'ufficialità di Di Francesco infatti la società del presidente Stirpe ha praticamente chiuso per l'arrivo di Giorgi Kvernadze, promettente esterno d'attacco georgiano classe 2003. L'operazione sarà chiusa in prestito con diritto di riscatto, col giocatore che arriverà dalla Dinamo Batumi, lo stesso club da cui il Napoli prelevò Kvaratskhelia.