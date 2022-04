Il futuro dell'ex azzurro Vinicius è un rebus: PSV ha obbligo di riscatto, ma lo vuole il Palmeiras

GIOVANILI PRIMAVERA, DOMANI LECCE-NAPOLI: TORNA AMBROSINO, I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronterà domani il Lecce per la 27esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il Napoli Primavera affronterà domani il Lecce per la 27esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A INZAGHI CONFIDA NELLA SUA INTER PER LA CORSA SCUDETTO: "QUESTA SQUADRA PUÒ BATTERE CHIUNQUE" (ANSA) - MILANO, 08 APR - "Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro... (ANSA) - MILANO, 08 APR - "Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro...