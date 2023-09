Il Galatasaray annuncia: "Avviata la trattativa per Ndombelé". L'ex Napoli è a Istanbul

Tanguy Ndombélé è ormai vicinissimo alla firma con il Galatasaray.

Tanguy Ndombélé è ormai vicinissimo alla firma con il Galatasaray. I campioni di Turchia hanno annunciato che "sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, il Tottenham Hotspur, in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista". L'ex Napoli è arrivato poco fa a Istanbul per chiudere l'operazione: si trasferirà dunque in prestito fino al termine della stagione.