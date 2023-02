Il Galatasaray saccheggia l'Italia: dopo Mertens e altri 4 ora punta a Zaniolo

Nicolò Zaniolo può diventare presto un nuovo calciatore del Galatasaray. Il club di Istanbul è in trattativa con la Roma per l'acquisizione del classe '99

Nicolò Zaniolo può diventare presto un nuovo calciatore del Galatasaray. Il club di Istanbul è in trattativa con la Roma per l'acquisizione del classe '99 a titolo definitivo: sarebbe per il Gala il secondo acquisto dalla Serie A in questa finestra di calciomercato dopo Kaan Ayhan, difensore arrivato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 3.5 milioni di euro.