Il Genoa accelera per Zanoli: il terzino del Napoli è tra i primi obiettivi

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Appena risalito in Serie A, il Genoa si è messo subito a lavoro per allestire una rosa in grado di mantenere la categoria. Tra i primi obiettivi di mercato figura Alessandro Zanoli, terzino di proprietà del Napoli. Secondo quanto riporta Buoncalcioatutti.it, nelle ultime ore c'è stata un'accelerata tra le parti. Dopo sei mesi vissuti in prestito alla Sampdoria, Zanoli potrebbe dunque restare a Genova ma con la maglia rossoblù.