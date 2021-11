Il Genoa mette nel mirino Mykolenko: il terzino della Dinamo Kiev piace anche al Napoli

Andriy Shevchenko nelle prossime settimane, dopo aver valutato con attenzione la rosa a disposizione, parlerà con i dirigenti del mercato invernale ma ha già in mente un potenziale obiettivo che accoglierebbe volentieri in Liguria. Si tratta di Vitaliy Mykolenko, esterno sinistro della Dinamo Kiev che è cresciuto in Nazionale proprio grazie all'ex ct ora tecnico del Grifone. Al momento la difficoltà principale è la mancanza di slot extracomunitari da poter occupare, inoltre il calciatore piace a tanti altri club tra cui anche il Napoli. A riportarlo è Il Secolo XIX.