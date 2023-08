Il Genoa si guarda intorno: idea Lirola come alternativa a Zanoli

"Genoa, l'opzione Crespo in mediana prende quota. Kjaer o Pezzella in difesa" scrive Il Secolo XIX sul mercato del Genoa.

"Genoa, l'opzione Crespo in mediana prende quota. Kjaer o Pezzella in difesa" scrive Il Secolo XIX sul mercato del Genoa. Miguel Crespo, centrocampista portoghese classe '96 del Fenerbahçe, si avvicina a grandi passi ai rossoblù. Nonostante le frenate da casa Genoa, si parla di una trattativa ben avviata con il giocatore che potrebbe sbarcare alla corte di Gila già nelle prossime ore. Per la fascia idea Pol Lirola come alternativa a Zanoli del Napoli. Serve poi un nuovo difensore centrale: Simon Kjaer, 34 anni, esperto centrale del Milan e ormai fuori dai piani rossoneri è un'idea, così come l'ex Fiorentina German Pezzella.