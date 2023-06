Il gesto di Zielinski che conferma la sua decisione sul futuro

Piotr Zielinski un anno fa poteva trasferirsi al West Ham, alla fine è rimasto e ora vorrebbe autoblindarsi al Napoli

Piotr Zielinski un anno fa poteva trasferirsi al West Ham, alla fine è rimasto e ora vorrebbe autoblindarsi al Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, Zielinski ha deciso di comprare casa a Napoli, conferma ulteriore sul fatto che lui in città sta bene e sarebbe anche disposto a ridursi l'attuale stipendio di 3,5 milioni per rinnovare (contratto scade tra un anno) e restare così ancora al Napoli. Vedremo quali sviluppi ci saranno nei prossimi giorni in chiave prolungamento.