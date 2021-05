Il giocatore di Roma e Udinese che al Napoli manca

La Roma e l'Udinese di Spalletti hanno fatto divertire col 4-2-3-1, modulo poi divenuto di moda nel nostro campionato, schieramento che si sposa e adatta bene coi calciatori attualmente in rosa. Manca solo un elemento: uno come David Pizarro (accostato al Napoli come collaboratore tecnico di Spalletti). Il cervello della squadra. Il Napoli non ha uno come lui in organico, del suo stesso spessore. C'è Demme, che è un ottimo mediano, ma non ha la regia del cileno, così come Fabian, le cui peculiarità sono altre. Magari la società interverrà in quel ruolo.