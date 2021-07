Il giocatore perfetto per l'unico ruolo 'scoperto'

Spalletti dispone già di una rosa abbondante, manca un solo tassello per renderla completa: un'alternativa ad Insigne. Un ruolo solo apparentemente scoperto. Al momento, infatti, a sinistra possono giocate Elmas e Lozano, ma entrambi sono anche utilizzabili come vice Zielinski e a destra, posizione che El Chucky ritiene naturale. L'accoppiata Politano-Lozano a sinistra non c'è perché Insigne, per caratteristiche, lascia le briciole ai propri 'rivali' di fascia. Ne gioca 50, di partite, e non avverte la fatica. E' un professionista esemplare.

Sul mercato, comunque, esiste una grande occasione di mercato. Si chiama Boga. Vecchio pallino del Napoli. Contratto in scadenza nel 2022 e stipendio di poco superiore al milione. Un anno fa Carnevali chiedeva 40 milioni per cederlo. Oggi il prezzo si è dimezzato. Un investimento sicuro. Ma la pandemia e la crisi post-Covid frenano ogni ragionamento. Boga non è più un obiettivo. Può diventarlo solo con l'addio di Insigne che nessuno si augura.