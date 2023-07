Il gioiellino che osserverà il Napoli nell'amichevole con la SPAL

L'amichevole di oggi, ore 18:30, è l'occasione perfetta per osservare da vicino e toccare con mano uno dei tanti talentini seguiti dal Napoli.

L'amichevole di oggi, ore 18:30, è l'occasione perfetta per osservare da vicino e toccare con mano uno dei tanti talentini seguiti dal Napoli. Matteo Prati è uno dei nomi evidenziati dal reparto scouting. Nonostante la retrocessione, il centrocampista della SPAL ha brillato nell'ultima Serie B e ancor di più al Mondiale Under 20.

Juventus e Cagliari sarebbero i club con maggiori chances, quelli in prima fila, ma il club azzurro oggi potrebbe essere ammaliato da un'operazione per il futuro, di certo non per l'immediato, se il classe 2003 - che lascerà certamente gli estensi - si metterà bene in mostra ancora una volta nell'ultimo test a Dimaro. E chissà che dalla seconda fila, poi, non possa balzare in pole position.