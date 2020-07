Il Giornale - Szoboszlai primo obiettivo del Milan: in corsa anche Napoli e due big

Dominik Szoboszlai, giocatore del Salisburgo che ha una clausola da 24 milioni di euro, è il primo obiettivo del nuovo Milan di Rangnick per il centrocampo. Per il promettente classe 2000 c'è però da battere la concorrenza di diversi club, in particolare PSG, Arsenal e Napoli secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano 'Il Giornale'.