Il giovane Cioffi fermo ai box: l’Ancona aspetta il transfer dal Napoli che non arriva

Sulle colonne del Corriere Adriatico viene raccontata la situazione di stallo per il giovane attaccante.

“Cioffi è ai box per il transfer che non arriva". Sulle colonne del Corriere Adriatico viene raccontata la situazione di stallo per il giovane attaccante. "L’Ancona aspetta da nove giorni il documento dal Napoli. Micciola al lavoro per velocizzare la firma di De Laurentiis".