Il grande vantaggio di Insigne quando parlerà con ADL

Il rinnovo di Lorenzo Insigne al momento è fermo, sospeso, in stand-by. Il suo contratto scadrà nel 2022 e non ci sono stati incontri recenti per discuterne e difficilmente ci saranno all'orizzonte. La verità è che Insigne, oggi, è in una condizione di vantaggio: è nel pieno della sua carriera, non è mai stato così forte (e prolifico) e giocherà da protagonista il prossimo Europei. Mal che vada, sa che alla porta ci sarebbero tanti club a lui interessati, pronti a ricoprirlo d'oro e a proporgli progetti tecnici validi.

Proprio gli Europei giocheranno un ruolo fondamentale per il suo futuro. Nessuna trattativa di rinnovo partirà prima delle gare dell'Italia. Se Insigne dovesse far bene, infatti, risulterebbe difficile credere ad una riduzione dell'attuale stipendio da 5 milioni. Non lo meriterebbe e, nel caso, non sarebbe sicuro l'ok del calciatore, che altrove avrebbe certamente offerte allettanti. In caso di Europeo flop, e non ce lo auguriamo, Insigne sarebbe comunque nel pieno della sua carriera. Dunque, oggi è davvero prematuro prevedere cosa accadrà. Bisogna aspettare. Ovviamente organizzandosi in anticipo prima della trattativa. Che non sarà infinita.