Il ko di Caprile manda l'Empoli sul mercato dei portieri: sostituto trovato, arriva dal Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'infortunio di Caprile (ne avrà per un periodo che va dal mese e mezzo ai due di stop), l'Empoli sta tornando con decisione sul mercato in entrata alla ricerca di un nuovo portiere da consegnare a mister Zanetti e che affianchi Perisan e il giovane sloveno Stubljar nell'organico, andando a tappare la momentanea assenza del numero uno azzurro.

Sono tre i nomi sul tavolo della dirigenza empolese che ad oggi hanno le stimmate del candidato ideale e uno è più avanti degli altri. Si tratta dell'esperto Ertrit Berisha (34 anni), ex Lazio oggi al Torino dove non ha lo spazio che vorrebbe. Ad un passo l'approdo in Toscana per questa stagione e per prendersi i pali almeno finché non rientrerà Caprile.

Altri nomi valutati in queste ore dall'Empoli sono quelli di Bartlomiej Dragowski dello Spezia per il quale si tratterebbe di un ritorno (il polacco però ha una valutazione non abbordabile e dovrebbe nel caso essere liberato in prestito) e Simone Scuffet del Cagliari, acquistato peraltro nel corso di questa estate. Tutto ormai però oggi porta al nome di Berisha.