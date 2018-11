Il Lecce sogna il salentino Luperto: difficile l'operazione per rivedere l'azzurro in Serie B

Il Lecce guarda a gennaio con grande interesse per puntellare difesa e centrocampo e continuare la sua corsa nelle zone alte della classifica cadetta. Come riferito da Tuttosport il club salentino lavora soprattutto su difesa e centrocampo cercando un profilo giovane per la retroguardia e uno più esperto in mezzo al campo. I nomi sono quelli di Sebastiano Luperto, classe ‘96 del Napoli, e Nehuen Paz, classe ‘93 del Bologna per la difesa, Matteo Brighi, classe ‘81 dell’Empoli, e Paolo Sammarco, classe ‘83 del Frosinone.



Su Luperto c'è da dire che è difficile rivederlo in Serie B, visto che lo scorso anno ha conquistato la promozione con l'Empoli e già la scorsa estate Ancelotti ha bloccato la sua cessione in prestito - ancora in Toscana, ma stavolta in Serie A - per poi concedergli anche spazio ad inizio stagione, prima dell'infortunio che non gli ha permesso di accumulare altri minuti.