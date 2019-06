Il Lecce vuole Tutino in prestito: sondaggio con il Napoli, Ancelotti valuterà in ritiro

C'è stato un sondaggio da parte del Lecce per Gennaro Tutino. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club neopromosso in Serie A avrebbe chiesto al Napoli il prestito dell'attaccante che quest'anno ha fatto tanto bene a Cosenza. La sensazione, però, è che Ancelotti ha intenzione di valutarlo prima in ritiro a Dimaro a partire dal prossimo 6 luglio.