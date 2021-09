Il Leicester alla ricerca di rinforzi: obiettivo Luis Alberto in mediana

Non solo le sirene spagnole, anche in Premier League c'è grande interesse nei confronti di Luis Alberto. Come riporta il portale Fichajes, l'ultimo club a iscriversi alla lista delle pretendenti è stato il Leicester, che ha manifestato il suo interesse per il centrocampista della Lazio e monitora con attenzione la sua situazione. In quest'avvio di stagione, pur non riuscendo a esprimersi ancora al top, Luis Alberto ha già collezionato un gol e tre assist in sette presenze.