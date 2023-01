Il Leicester può perdere subito Tielemans e lanciarsi su Ounahi: aumenta la concorrenza

L'Arsenal vuole regalarsi Youri Tielemans già a gennaio. Come riporta l'Express, i Gunners intendono provare ad anticipare l'arrivo

L'Arsenal vuole regalarsi Youri Tielemans già a gennaio. Come riporta l'Express, i Gunners intendono provare ad anticipare l'arrivo del centrocampista belga (in scadenza di contratto a giugno) a Londra già nella sessione di mercato invernale, bruciando così la concorrenza di Juventus e Real Madrid. Nel frattempo, proprio per sostituire il 25enne, il Leicester ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro per Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell'Angers reduce da un ottimo Mondiale e obiettivo del Napoli.