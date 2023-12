Il Lipsia ha scelto Elmas per sostituire una leggenda: c'è l'accordo sul contratto, i dettagli

i dettagli finali il trasferimento di Eljif Elmas dal Napoli al Red Bull Lipsia. Il club tedesco ha trovato un accordo col centrocampista classe '99

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai dettagli finali il trasferimento di Eljif Elmas dal Napoli al Red Bull Lipsia. Il club tedesco ha trovato un accordo col centrocampista classe '99 e ha presentato un'offerta alla società partenopea da circa 25 milioni di euro. "Dico la verità, dopo lo Scudetto se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno", ha detto Walter Mazzarri che ieri sera, dopo la sconfitta interna contro il Frosinone, ha dato il via libera alla sua cessione. Adesso la palla passa a De Laurentiis, che dovrà decidere se accettare o meno l'offerta arrivata dalla Germania.

La BILD nel frattempo dà ulteriori dettagli sul trasferimento e spiega che il Lipsia l'ha scelto per sostituire Emil Forsberg, vera e propria leggenda del Lipsia che qualche giorno fa - dopo otto anni nel club tedesco della Red Bull - ha salutato per trasferirsi in un altro club del gruppo, ovvero il New York Red Bull. Sky Sport Germania aggiunge anche i dettagli sul contratto: tra il Lipsia ed Elmas c'è un accordo fino al 2028.