Il Liverpool pronto a fare la spesa in Italia: occhi su Dybala e Skriniar

Chiusa questa finestra di calciomercato col colpo Luis Diaz, il Liverpool già dal mese di febbraio si muoverà concretamente per la prossima. Emissari del club inglese sono infatti attesi proprio nel prossimo mese in Italia per allacciare contatti per Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus, e Milan Skriniar, pilastro dell'Inter legato al club nerazzurro da un altro anno e mezzo di contratto.