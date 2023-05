Il Man United molla Osimhen per Kane? Il Tottenham fa muro: non vuole cederlo in Inghilterra

Il Manchester United, secondo le ultime voci provenienti dall'Inghilterra, avrebbe mollato Victor Osimhen per puntare tutto su Harry Kane.

Il Manchester United, secondo le ultime voci provenienti dall'Inghilterra, avrebbe mollato Victor Osimhen per puntare tutto su Harry Kane. Tuttavia, scrive il Mirror, il Tottenham non avrebbe alcuna intenzione di cederlo a una diretta rivale, al punto che il presidente Levy lo starebbe offrendo insistentemente al Real Madrid per venderlo in Spagna e ottenere in cambio soldi e il cartellino di Eden Hazard.