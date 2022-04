Il Man United sarà protagonista del mercato: due attaccanti da sostituire

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - L'arrivo dell'olandese Erik Ten Hag sulla panchina ridisegna la strategie di mercato del Manchester United e (ri)mette in discussione il futuro di alcuni cosiddetti intoccabili. Il Sun rivela le mosse e gli scenari di mercato che si apriranno per il club dei 'Red Devils', dopo l'arrivo del sostituto di Ralf Rangnick: il francese Paul Pogba e il serbo Nemanja Matic, entrambi in scadenza di contratto, saluteranno Old Trafford; lo stesso faranno Marcus Rashford e Antonhy Martial, attualmente in prestito al Siviglia. Il futuro di Aaaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones e Alex Telles, invece, resta in bilico, ma difficilmente i quattro verranno confermati. Una vera e propria rivoluzione per svecchiare l'organico e dare nuova linfa a una squadra che vuole tornare fra le grandi, in Europa come in Inghillterra. (ANSA).