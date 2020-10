Il Manchester United va a caccia di un attaccante: c'è anche un ex Napoli tra gli obiettivi

Il Manchester United proverà fino all'ultimo momento utile a strappare Jadon Sancho al Borussia Dortmund. Con il passare dei giorni, però, l'operazione si fa sempre più difficile e così i Red Devils si sono attivati per reperire sul mercato giocatori alternativi alla stellina dei gialloneri. Ad oggi, stando a quanto riportato da SkySport UK i nomi al vaglio della dirigenza dello United sono quattro: Ousmane Dembele del Barcellona, Ismaila Sarr del Watford, Luka Jovic del Real Madrid ed Edinson Cavani svincolato dopo l'avventura al PSG.

NEL DETTAGLIO - Se, però, l'attuale giocatore del Barcellona rappresenterebbe l'opzione migliore, l'ex Napoli e il centravanti dei Blancos, invece, sono visti come alternative parziali a Sancho dato che non sono esterni d'attacco bensì centravanti. Ipotesi di mercato che "costringerebbero" Ole Gunnar Solskjaer a spostare Anthony Martial sugli esterni. Sarr del Watford rappresenta, invece, l'opzione last-minute in quanto il mercato interno in Inghilterra non termina il 5 ottobre ma il 16.