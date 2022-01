Il Marsiglia si sfila dalla corsa per Tagliafico, Sampaoli: "Lo volevo prima, ora ho Kolasinac"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Jorge Sampaoli ha confermato il tentativo realizzato nei giorni scorsi dal suo Olympique Marsiglia per acquistare Nicolas Tagliafico dall'Ajax prima dell'arrivo di Sead Kolasinac nella medesima posizione: "È vero che ho parlato con lui. Nico però mi ha chiesto di dargli più tempo, perché aveva altre opzioni, e alla fine abbiamo preso Kolasinac sulla corsia mancina. Sono felice di averlo con noi perché Sead è un giocatore che somiglia molto a Tagliafico per caratteristiche, l'unica di