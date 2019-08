Il Mattino - ADL non ha appuntamenti con Wanda e l'Inter: gli intermediari non hanno dato chance al Napoli

Mauro Icardi è fuori dai progetti dell'Inter. Non sono bastate le parole di Wanda, prontamente smontate da Marotta prima della sfida tra Inter e Lecce. Napoli e Juventus restano alla finestra a pochi giorni dalla fine del mercato. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che De Laurentiis non ha in agenda appuntamenti con Wanda Nara. Né con l'Inter. Gli intermediari non hanno dato chance al Napoli, ma questo non significa che non possa esserci un colpo di coda.