Il Mattino - ADL non molla Icardi: mai svaniti i contatti con l'entourage

Aurelio De Laurentiis non ha abbandonato l'idea di poter acquistare Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, visto che il riscatto da parte del PSG non è affatto scontato il presidente dei partenopei non ha mai smesso di pensarci e i contatti con l'entourage dell'argentino non sono mai svaniti. Un pista che sarebbe comunque complicatissima.