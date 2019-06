Il Mattino - Ancelotti chiama Mendes: via libera per James Rodriguez. Ora la trattativa col Real, le cifre

Carlo Ancelotti è sceso in campo personalmente, muovendosi in prima persona, per arrivare a James Rodriguez. Il tecnico ha contattato Jorge Mendes per ottenere il via libera sul colombiano 27enne di proprietà del Real Madrid e che nell'ultima stagione ha giocato con il Bayern Monaco. A riferirlo è l’edizione odierna del Mattino che spiega come “l’agente delle stelle ha aperto al clamoroso trasferimento”, anche perché Rodriguez sarebbe contento di essere nuovamente allenato dal tecnico che lo ha voluto a Madrid. Il problema - si legge sul quotidiano napoletano - sarà trattare con il Real Madrid perché valutazione che i Blancos fanno del calciatore è superiore ai 60 milioni di euro.