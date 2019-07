Il Mattino - Elmas, emissario di Giuntoli ad Istanbul per formalizzare l'affare: le cifre

Sta per delinearsi il futuro di Marko Rog. Entro mercoledì il croato potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Eintracht di Francoforte che ha scavalcato la concorrenza di Genoa e Cagliari. Parallelamente, il Napoli - secondo Il Mattino - chiuderà per Elif Elms del Fenerbahce con un emissario di Giuntoli che si trova in questo istante ad Istanbul. Affare da 18 milioni di euro con contratto da 1,5 a stagione per il calciatore che compirà vent'anni a settembre.