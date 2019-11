Il Mattino - Fase avanzatissima per il rinnovo di Milik: questione di dettagli, le ultime

Arek Milik è tornato a casa, sente ancora dolore all'addome, oggi sarà valutato dal Napoli. Intanto, l'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che siamo in fase avanzatissima per il rinnovo di contratto che scade nel 2021. Questione di pochi dettagli. Vuole restare e per lui c'è un contratto fino al 2024. Vorrebbe dire blindarlo e ripartire con lui.