Il Mattino - Florentino fa sapere ad ADL il prezzo di James: spuntano due club sul colombiano

Florentino Perez ha fatto sapere al Napoli quella che è la valutazione di James Rodriguez: servono almeno 55 milioni per convincerlo a cedere il colombiano. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che i Blancos hanno bisogno di fare cassa dopo i tanti acquisti ma non solo. L'altro motivo per cui Perez tende ad irrobustire la richiesta è la concorrenza con Atletico Madrid e Manchester United pronte ad ingolosire il calciatore. Il Napoli, però, non è fuori dalla contesa. L'idea del prestito con obbligo di riscatto non è stata scartata dalla dirigenza madridista, consapevole anche della volontà di Rodriguez di tornare a disposizione di Ancelotti.