Il Mattino - Frizioni con Ancelotti, Younes via a gennaio: due possibili formule, i dettagli

Meno di una intera partita in campo, appena 82 minuti collezionati quando la stagione è cominciata ormai da tre mesi. Amin Younes non sta trovando spazio alla corte di Carlo Ancelotti, tecnico con il quale - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - non è scoccata la scintilla. La sensazione è che una frizione con l'allenatore di Reggiolo esiste ed è per questo che a gennaio dovrebbe andar via, in prestito o a titolo definitivo. Il suo entourage avrebbe iniziato un normale sondaggio per capire quante possibilità di trasferimento ci sono. L'eventuale cessione dell'ex Ajax sarebbe presa bene anche dal club, che libererebbe uno spazio per le liste Champions e Serie A per un altro straniero.