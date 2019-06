Il Mattino - Hysaj andrà all'Atletico: agente in settimana a Madrid per chiudere

Elseid Hysaj è pronto per salutare il Napoli. Il punto lo fa l'edizione odierna de Il Mattino: l'agente del ragazzo, terzino destro ex Empoli capace anche di giocare sull'out mancino, sarà a Madrid in settimana per definire il passaggio del giocatore all'Atletico. Il ds dei Colchoneros, Berta, potrebbe alzare la proposta a 23 milioni di euro e allora il club partenopeo sarà pronto per ufficializzare l'addio.